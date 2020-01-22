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: 88 - : 84 (MAÇ SONUCU)

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda , konuk olduğu İspanya ekibi 'ya 88-84 yenildi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 23.1.2020 02:09 ABONE OL
Joventut Badalona: 88 - TOFAŞ: 84 MAÇ SONUCU

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 üstünlükle geçen TOFAŞ, devreyi ise 48-39 önde tamamladı.

İkinci devrede savunmasını sertleştirerek aradaki skor farkını eriten ev sahibi Joventut Badalona, üçüncü periyotuna 68-67 geride girdiği karşılaşmayı 88-84 kazandı.

Ev sahibi ekipte 37 sayı kaydeden Sloven Klemen Prepelic, maçın en skorer oyuncusu oldu.

İlk kez yükseldiği son 16 turunda TOFAŞ, grubunda ilk yenilgisini, Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini aldı.

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Joventut Badalona: 88 - TOFAŞ: 84 (MAÇ SONUCU)
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