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Kara Kartal pençesini son çeyrekte çıkardı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Kara Kartal pençesini son çeyrekte çıkardı
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında Macaristan temsilcisi Falco Szombathely'yi deplasmanda 83-79 mağlup etti. İlk periyodu 27-23 geride kapatan siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 41-39'luk skorla mağlup gitti. Çekişmeli geçen 3. çeyreği de 63-61 geride tamamlayan Beşiktaş, son periyotta gösterdiği müthiş performansla maçı 83-79 kazandı. Maçın en skorer ismi Beşiktaş'ta 18 sayı ve 6 ribaunt kaydeden Samet Geyik olurken, Kartal üst üste 3. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka Tekfen-Partizan: 65-63, TEKSÜT Bandırma-Rasta Vechta: 82-70.
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Kara Kartal pençesini son çeyrekte çıkardı
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