Pınar Karşıyaka turladı, Bahçeşehir sırada

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka, Hollanda ekibi Leiden Basket'i evinde tam 36 sayı farkla 112-76 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kaf- Kaf, ilk çeyreği 30-21, ikinci çeyreği 49-46, üçüncü periyodu 78-61 önde tamamladı. Son periyotta farkı iyice açan yeşil-kırmızılılar, mücadeleden 112-76 üstün ayrıldı. Maçın yıldızı 19 sayı ve 8 ribaunt ile oynayan Jordan Morgan
oldu. Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Enisey'i 103-95 yenerek ikinci sıraya yükseldi ve çeyrek final için umutlandı.
BASKETBOL DİĞER SONUÇLAR
Eurocup:
UNICS Kazan-Galatasaray Doğa Sigorta: 94-69.
FIBA Şampiyonlar Ligi:
Gaziantep Basketbol-Tenerife: 65-88.
Kadınlar Euroleague:
Fenerbahçe- Dynamo Kursk: 76-55, TTT Riqa-Çukurova Basketbol: 83-51.
Kadınlar Eurocup:
Beşiktaş TRC İnşaat-Carolo: 76-92.