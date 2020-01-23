Pınar Karşıyaka turladı, Bahçeşehir sırada

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka, Hollanda ekibi Leiden Basket'i evindeKaf- Kaf, ilk çeyreği 30-21, ikinci çeyreği 49-46, üçüncü periyodu 78-61 önde tamamladı. Son periyotta farkı iyice açan yeşil-kırmızılılar, mücadeleden 112-76 üstün ayrıldı. Maçın yıldızı 19 sayı ve 8 ribaunt ile oynayanoldu. Grubun diğer maçındaUNICS Kazan-Galatasaray Doğa Sigorta: 94-69.Gaziantep Basketbol-Tenerife: 65-88.Fenerbahçe- Dynamo Kursk: 76-55, TTT Riqa-Çukurova Basketbol: 83-51.Beşiktaş TRC İnşaat-Carolo: 76-92.