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, Euroleague'nin 21'inci haftasında  İtalyan temsilcisi takımı ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 20:52 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 21:38 ABONE OL
Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan | CANLI

THY Euroleague'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi bu organizasyonda temsil eden kulüplerden olan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlıyor.

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 24 - 15 ARMANI MILAN

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 41 - 31 ARMANI MILAN

AVRUPA'DA 530. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına bu akşam AX Armani Exchange Milan karşısında çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan | CANLI
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