Frutti Extra Bursaspor: 79 - Darüşşafaka Tekfen: 87 (MAÇ SONUCU)

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan, 4. dakikanın 8-8 geçildiği karşılaşmada, Doğuş Özdemiroğlu ve Browne'un üçlükleriyle etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 6. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 11-19. Ender Arslan'ın oyuna dahil olmasıyla toparlanan Frutti Extra Bursaspor, Lopez ve Christopher Jones'un turnikeleriyle aradaki farkı kapatırken, ilk çeyrek 27-27 sonuçlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan, Jarrod Jones ile boyalı alanı iyi kullanan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada farkı 7'ye yükseltti: 31-38. Bu dakikada Serkan Erdoğan'ın aldığı molanın ardından oyuna daha disiplinli ve diri dönen Bursa temsilcisi, yeni transfer Robinson'un da parkeye çıkmasıyla yüksek enerjiyle hücum etti ve 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 40-39. İki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçen kalan dakikaları daha iyi değerlendiren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 53-52 önde gitti.

Üçüncü periyoda Christopher Jones'un serbest atışlarıyla başlayarak skor üstünlüğünü ele geçiren (54-53) Frutti Extra Bursaspor karşısında Jarrod Jones'un smacı ve Kartal Özmızrak'ın 3 sayılık basketiyle etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikayı 59-55 önde geçti. Dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan ve 29. dakikada farkı çift hanelere çıkaran (63-73) konuk ekip, çeyreği 75-66 önde kapatarak final periyoduna avantajlı girdi.

Son periyoda daha istekli ve baskılı başlayan yeşil-beyazlı ekip, Lopez ve Olaseni'nin set hücumlarında ürettiği sayılarla 35. dakikada farkı 2'ye indirdi: 75-77. Son bölümde Hamilton'ın basketleriyle farkı yeniden açan Darüşşafaka Tekfen, salondan 87-79 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Duhan Köyiçi

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 15, Christopher Jones 19, Perry Jones 11, Lopez 21, Tuğberk Gedikli, Tevfik Akdamar, Ender Arslan 7, Robinson 5, İzzet Türkyılmaz, Dusan Cantekin 1

Darüşşafaka Tekfen: Ramirez 14, Berk Demir 5, Hamilton 14, Doğuş Özdemiroğlu 12, Lamb 7, Kartal Özmızrak 10, Mahir Ağva 3, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 9, Sinan Güler 8, Colson 3

1. Periyot: 27-27

Devre: 52-53

3. Periyot: 66-75

Beş faulle çıkan: 38.19 Olaseni, 39.13 Lopez (Frutti Extra Bursaspor)