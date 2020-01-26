Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 56 - Pınar Karşıyaka: 99 (MAÇ SONUCU)

Büyükçekmece Basketbol: 56 - : 99 (MAÇ SONUCU)

, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 99-56 mağlup etti ve 14. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise bu sonuçla 14. yenilgisini aldı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 26.1.2020 22:31 ABONE OL
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 56 - Pınar Karşıyaka: 99 MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 99-56 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Serhat Büker

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 8, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 8, Mert Celep 6, Upshaw 14, Deniz Kılıçlı 4, Yiğit Can Vardal 9, Yiğit Abdullahoğlu 3, Uğur Hortum 4, Aydın Yiğitalp Tayfur

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 13, Crocker 11, Morgan 12, Taylor 7, Garvey 12, Yunus Emre Sonsırma 8, Arca Tülüoğlu 5, Onuralp Bitim 9, Kennedy 9, Görkem Doğan 4, Nusret Yıldırım 9

1. Periyot: 13-24

Devre: 29-52

3. Periyot: 42-73

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 56 - Pınar Karşıyaka: 99 (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN