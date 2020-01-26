Bahçeşehir’den Aslan’a sert pençe!

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-71 devirdi. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede sarı-kırmızılılar, Göksenin ve Poythress ile etkili olurken ilk periyodu daönde kapattı.G.Saray'ın hücumda skor üretememesi sonrasında Bahçeşehir farkı açtı ve devreyiüstün kapattı. Ev sahibi, etkili oyununu savunmada da sürdürürdü, 27. dakikada fark 22 sayıyayükseldi. Son periyoda'lik skorla önde giren Bahçeşehir, farkın erimesine izin vermedi ve parkeden 92-71'lik skorla ayrıldı.Maçın en skorer ismi Bahçeşehir'den Golden (27) olurken Hardy (17), Clark (15) ve Jones (13) da takımını sırtlayan isimlerdi.Sigortam.net İTÜ BB-TOFAŞ: 80-91Frutti Extra Bursaspor-Darüşafaka TEKFEN: 79-87Teksüt Bandırma-Ormanspor: 66-85