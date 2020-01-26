Bahçeşehir’den Aslan’a sert pençe!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-71 devirdi. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede sarı-kırmızılılar, Göksenin ve Poythress ile etkili olurken ilk periyodu da 25-21
önde kapattı. Golden'ın önderliğinde toparlanan Bahçeşehir, 17. dakikayı 36-31 önde geçti.
G.Saray'ın hücumda skor üretememesi sonrasında Bahçeşehir farkı açtı ve devreyi 45-35
üstün kapattı. Ev sahibi, etkili oyununu savunmada da sürdürürdü, 27. dakikada fark 22 sayıya (65-43)
yükseldi. Son periyoda 75-51
'lik skorla önde giren Bahçeşehir, farkın erimesine izin vermedi ve parkeden 92-71'lik skorla ayrıldı. Bahçeşehir, bu sonuçla ligde 6. galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi Bahçeşehir'den Golden (27) olurken Hardy (17), Clark (15) ve Jones (13) da takımını sırtlayan isimlerdi.
DİĞER SONUÇLAR
Sigortam.net İTÜ BB-TOFAŞ: 80-91
Frutti Extra Bursaspor-Darüşafaka TEKFEN: 79-87
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