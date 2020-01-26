Paris’te yıldızların NBA gecesi

NBA ilk kez Paris'e taşınırken yıldızlar da salona akın etti. Milwaukee Bucks'ın, Charlotte Hornets'ı 116- 103 yendiği karşılaşma, NBA'in Fransa'nın başkenti Paris'teki ilk normal sezon maçı oldu. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 16 ribaunt, 6 asistle "double double" ile maça damgasını vurdu.
Oyuna sonradan giren milli oyuncumuz Ersan İlyasova ise 3 sayı, 3 ribauntla oynadı. Paris'teki maçı çok sayıda ünlü isim de izlerken gözler PSG'nin yıldızları İcardi, Neymar ve Mbappe'nin üzerindeydi.