Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Paris’te yıldızların NBA gecesi

’te yıldızların gecesi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Paris’te yıldızların NBA gecesi
NBA ilk kez Paris'e taşınırken yıldızlar da salona akın etti. Milwaukee Bucks'ın, Charlotte Hornets'ı 116- 103 yendiği karşılaşma, NBA'in Fransa'nın başkenti Paris'teki ilk normal sezon maçı oldu. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 16 ribaunt, 6 asistle "double double" ile maça damgasını vurdu. Oyuna sonradan giren milli oyuncumuz Ersan İlyasova ise 3 sayı, 3 ribauntla oynadı. Paris'teki maçı çok sayıda ünlü isim de izlerken gözler PSG'nin yıldızları İcardi, Neymar ve Mbappe'nin üzerindeydi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris’te yıldızların NBA gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN