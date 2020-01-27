Bianka Bella Bryant yaşıyor mu? Kobe Bryant’ın kızı Bianka Bella Bryant düşen helikopterin içinde miydi?

Bianka Bella Bryant kimdir? Black Mamba lakaplı efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından Bryant'ın kızı Bianka Bella Bryant'ın kaza sırasında helikopterde olup olmadığı merak ediliyor. Bryant'ın kızlarının da helikopterde olduğu söylentisinin sosyal medyada yayılmasının ardından Bianka Bella Bryant yaşıyor mu sorusu merak konusu oldu.

BİANKA BELLA BRYANT DÜŞEN HELİKOPTERDE MİYDİ?

Kobe Bryant'ın 4 yaşındaki kızı Bianka Bella Bryant ve diğer 2 kardeşi düşen helikopterde değildi. Ancak 13 yaşındaki Gianna Bryant, babası ile birlikte helikopterdeydi ve o da hayatını kaybetti.