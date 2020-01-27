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yaşıyor mu? ’ın kızı Bianka Bella Bryant düşen helikopterin içinde miydi?

’ın bir helikopter kazasında acı bir şekilde hayatını kaybetmesi, hayranları başta olmak üzere tüm dünyayı derinden sarstı Efsane basketbolcunun ölüm haberi uluslararası ajanslar tarafından haberi olarak geçilirken kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Kobe ve Vanessa Bryant çiftinin 13 yaşındaki kızı Gianna Maria da düşen helikopterin içerisindeydi. Bu haberin ardından Kobe’nin diğer kızlarının helikopterde olup olmadığı, yaşları ve isimleri merak edilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 12:19 ABONE OL
Bianka Bella Bryant yaşıyor mu? Kobe Bryant’ın kızı Bianka Bella Bryant düşen helikopterin içinde miydi?

Bianka Bella Bryant kimdir? Black Mamba lakaplı efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından Bryant'ın kızı Bianka Bella Bryant'ın kaza sırasında helikopterde olup olmadığı merak ediliyor. Bryant'ın kızlarının da helikopterde olduğu söylentisinin sosyal medyada yayılmasının ardından Bianka Bella Bryant yaşıyor mu sorusu merak konusu oldu.

BİANKA BELLA BRYANT DÜŞEN HELİKOPTERDE MİYDİ?

Kobe Bryant'ın 4 yaşındaki kızı Bianka Bella Bryant ve diğer 2 kardeşi düşen helikopterde değildi. Ancak 13 yaşındaki Gianna Bryant, babası ile birlikte helikopterdeydi ve o da hayatını kaybetti.

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Bianka Bella Bryant yaşıyor mu? Kobe Bryant’ın kızı Bianka Bella Bryant düşen helikopterin içinde miydi?
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