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Capri yaşıyor mu? Kobe Bryant’ın kızı düşen helikopterin içinde miydi?

’ın bir helikopter kazasında acı bir şekilde hayatını kaybetmesi, tüm dünyaya yasa boğdu. Efsane basketbolcunun ölüm haberi uluslararası ajanslar tarafından son dakika haberi olarak geçilirken kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Kobe ve Vanessa Bryant çiftinin 13 yaşındaki kızı Gianna Maria da düşen helikopterin içerisindeydi. Bu haberin ardından Kobe’nin diğer kızlarının helikopterde olup olmadığı, yaşları ve isimleri merak edilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 12:19 ABONE OL
Capri Kobe Bryant yaşıyor mu? Kobe Bryant’ın kızı Capri Kobe Bryant düşen helikopterin içinde miydi?

Capri Kobe Bryant kimdir? Black Mamba lakaplı efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından Bryant'ın en küçük kızı Capri Kobe Bryant'ın kaza sırasında helikopterde olup olmadığı merak ediliyor. Bryant'ın kızlarının da helikopterde olduğu söylentisinin sosyal medyada yayılmasının ardından Capri Kobe Bryant yaşıyor mu sorusu merak konusu oldu.

CAPRİ KOBE BRYANT DÜŞEN HELİKOPTERDE MİYDİ?

Kobe Bryant'ın en küçük kızı henüz 7 aylık olan Capri Kobe Bryant ve diğer 2 kardeşi düşen helikopterde değildi. Ancak 13 yaşındaki Gianna Bryant, babası ile birlikte helikopterdeydi ve o da hayatını kaybetti.

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Capri Kobe Bryant yaşıyor mu? Kobe Bryant’ın kızı Capri Kobe Bryant düşen helikopterin içinde miydi?
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