Cedi’den Elazığ’a 385 bin TL

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NBA'daki gururumuz Cedi Osman'ın Elazığ'daki deprem mağdurları için başlattığı kampanya büyük ilgi görürken, toplam 385 bin TL yardım toplandı. Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcumuz 118-106 yenildikleri Chicago Bulls maçı öncesindediyerek kampanyanın ateşini yakarken,gibi sporcular da Cedi'ye destek verdi. Karşılaşmadaatıldı. Cedi ve diğer sporcuların katkısı ile toplam bağış miktarı 385 bin TL'ye ulaştı.