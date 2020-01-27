Cedi’den Elazığ’a 385 bin TL

NBA'daki gururumuz Cedi Osman'ın Elazığ'daki deprem mağdurları için başlattığı kampanya büyük ilgi görürken, toplam 385 bin TL yardım toplandı. Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcumuz 118-106 yenildikleri Chicago Bulls maçı öncesinde "Atılacak her 3 sayı için 100 dolar bağışlayacağım"
diyerek kampanyanın ateşini yakarken, Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Işıl Alben
gibi sporcular da Cedi'ye destek verdi. Karşılaşmada '30 üçlük'
atıldı. Cedi ve diğer sporcuların katkısı ile toplam bağış miktarı 385 bin TL'ye ulaştı. Milli oyuncumuz karşılaşmayı 18 sayı, 6 asist ve 1 ribaunt ile tamamladı.