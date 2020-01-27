Dünyayı derinden sarsan ölümün ardından son dakika gelişmesi: Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın nedeni ortaya çıktı!

Dün gece Kaliforniya'da yaşanan helikopter kazası sonrası hayatını kaybedenlerin arasında NBA tarihinin en başarılı basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant'ın da olduğu iddia edilmişti, hem ünlü basketbolcunun hayranları hem de basın mensupları iddianın gerçek olup olmadığı konusunda büyük şüphe yaşadı. Daha sonra ESPN'nin görüntülerle birlikte olayın doğru olduğunu açıklamasıyla sosyal medyada büyük bir üzüntü yaşadı. Hem Türkiye'de hem de dünyada Kara Mamba'nın hayranları sosyal medyada üzüntülerini paylaştı. Şimdilerde Maccabi Tel Aviv forması giyen Amare Stoudemire, maç sırasında Kobe'nin ölüm haberini aldı ve gözyaşlarını tutamadı.

Bu sabaha karşı oynanması planlanan NBA maçları Kobe Bryant'in ölümünün ardından ertelenirken, Hidayet Türkoğlu, Tony Parker, Tyson Chandler, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Didier Drogba, Radamel Falcao gibi sporcular yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Kobe Bryant hayatını kaybetti! İşte olay yerinden ilk görüntüler!

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