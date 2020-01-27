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Dünyayı derinden sarsan ölümün ardından gelişmesi: 'ın ölümüne neden olan kazanın nedeni ortaya çıktı!

5 kez NBA şampiyonluğu, 3 kez MVP ödülünü kazanan 'ın ölümü tüm basketbol dünyasını hüzne boğdu! Ulusal ajansların olarak aktardığı bilgiye göre Kobe Bryant'ın ölüm nedeni belli oldu. Helikopter kazası sonrasında acı bir ayrıntı daha ortaya çıktı, "Black Mamba" lakaplı yıldız basketbolcunun 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore'nin de kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay yerine kazadan 8 dakika sonra ulaştıklarını ifade eden sorumlu şerif Alex Villanueva, uçakta 9 kişinin olduğunu fakat herhangi birinin adının henüz kamuoyuyla paylaşmanın doğru olmadığını anlattı. TMZ isimli medya kuruluşunun Kobe'nin dört kızının da öldüğünü açıklamasına ise yalanlama geldi! İşte sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 27.1.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 08:07 ABONE OL
Dünyayı derinden sarsan ölümün ardından son dakika gelişmesi: Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın nedeni ortaya çıktı!

Dün gece Kaliforniya'da yaşanan helikopter kazası sonrası hayatını kaybedenlerin arasında NBA tarihinin en başarılı basketbolcuları arasında yer alan 'ın da olduğu iddia edilmişti, hem ünlü basketbolcunun hayranları hem de basın mensupları iddianın gerçek olup olmadığı konusunda büyük şüphe yaşadı. Daha sonra ESPN'nin görüntülerle birlikte olayın doğru olduğunu açıklamasıyla sosyal medyada büyük bir üzüntü yaşadı. Hem Türkiye'de hem de dünyada Kara Mamba'nın hayranları sosyal medyada üzüntülerini paylaştı. Şimdilerde Maccabi Tel Aviv forması giyen Amare Stoudemire, maç sırasında Kobe'nin ölüm haberini aldı ve gözyaşlarını tutamadı.

Bu sabaha karşı oynanması planlanan NBA maçları Kobe Bryant'in ölümünün ardından ertelenirken, Hidayet Türkoğlu, Tony Parker, Tyson Chandler, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Didier Drogba, Radamel Falcao gibi sporcular yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Kobe Bryant hayatını kaybetti! İşte olay yerinden ilk görüntüler!

KAZANIN NEDENİ DE BELLİ OLDU! İŞTE DETAYLAR...

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Dünyayı derinden sarsan ölümün ardından son dakika gelişmesi: Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın nedeni ortaya çıktı!
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