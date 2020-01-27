Kobe Bryant hayatını kaybetti

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Basketbol tarihinin efsane isimlerinden Kobe Bryant, helikopter kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti. NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giymiş Amerikalı emekli basketbolcunun içinde bulunduğu helikopterde 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da olduğu ve toplam 5 kişiden kimsenin kurtulamadığı açıklandı. Kazanın ardından spor camiasından birçok isim üzüntülerini dile getirdi. NBA takımları da gece oynanan maçlarda efsaneyi andı.5 NBA şampiyonluğu18 NBA All-Star4 NBA All-Star MVP1 NBA sayı kralı (35.4)2 Olimpiyat altın madalya2 NBA normal sezon sayı lideri1 Oscar ödülü