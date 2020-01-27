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hayatını kaybetti

efsanesi helikopter kazasında kızı ile birlikte yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Basketbol tarihinin efsane isimlerinden Kobe Bryant, helikopter kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti. NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giymiş Amerikalı emekli basketbolcunun içinde bulunduğu helikopterde 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da olduğu ve toplam 5 kişiden kimsenin kurtulamadığı açıklandı. Kazanın ardından spor camiasından birçok isim üzüntülerini dile getirdi. NBA takımları da gece oynanan maçlarda efsaneyi andı.

NELER YAPTI?
5 NBA şampiyonluğu
18 NBA All-Star
4 NBA All-Star MVP
1 NBA sayı kralı (35.4)
2 Olimpiyat altın madalya
2 NBA normal sezon sayı lideri
1 Oscar ödülü
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Kobe Bryant hayatını kaybetti
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