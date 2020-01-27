Kobe Bryant’ın kaç kızı var? İşte Kobe Bryant’ın eşi ve kızları

ABD'nin California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında yaşanan helikopter kazasında, efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria hayatını kaybetti. Helikopterin düşme nedeni henüz tam olarak belli olmadı. Basketbol dünyasının efsane isimleri Shaquille O'Neal ve Michael Jordan başta olmak üzere tüm dünya Kobe'nin ardından veda mesajları yayınladı. Yaşanan kazanın detayları henüz tam olarak belli olmadığı gibi düşen helikopterin içerisinde içerisinde Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'ın da olduğu iddiaları gündemde yer aldı. Daha sonra edinilen bilgiye göre Kobe'nin eşinin kaza esnasında helikopterde olmadığı öğrenildi.

KOBE BRYANT'IN HAYATI, EŞİ VE KIZLARI

Los Angeles Polis Departmanı kazanın nedeninin hava koşulları olduğunu resmen doğruladı.Polis sözcüsü yapığı açıklamada kalın sis tabakasının havayı kapladığı koşullarda yapılan uçuş kaza nedeni olarak doğrulandı.

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Düşen helikopterde Gianna Maria-Onore Bryant'ın da olduğu doğrulandı. Kobe, kızıyla birlikte bir basketbol maçına gidiyordu. Kobe Bryant - Vanessa Laine çiftinin ikinci kız çocukları olan Gianna Maria-Onore, 1 Mayıs 2006 tarihinde dünyaya gelmişti. Babasının izinden giden Gianna Maria-Onore, basketbolcu olmak istiyordu. Genç yaşına rağmen yeteneği ile dikkat çeken Gianna, basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

Kobe Bryant katıldığı bir TV programında Gigi'yi (Gianna Maria Onore Bryant) şöyle anlatmıştı:

"Kesinlikle WNBA'de oynayacak. Bu çocuk çok iyi adamım… Çok iyi. Dışarı çıktığımda ve hayranlar yanıma geldiğinde kızımın yanımda olması en güzel şey. 'Mirasını bırakacak bir erkek çocuk sahibi olmalısın' diyorlar ve o da, 'O iş bende' diyor."

KOBE BRYANT'IN KIZLARI VE YAŞLARI

Kobe Bryant'ın Vanessa Bryant ile evliliğinden 4 kız çocuğu bulunuyor.

Natallia Diamante Bryant (Doğum tarihi: 19 Ocak 2003)

Gianna Maria – Onore Bryant (Doğum tarihi: 2006)

Bianka Bella Bryant (Doğum tarihi: 2016)

Capri Kobe Bryant (Doğum tarihi: 2019)

VANESSA BRYANT KİMDİR?

Vanessa Laine Bryant, 5 Mayıs 1982 tarihinde Los Angeles'da dünyaya geldi. İnstagram üzerinde 1.9 milyon takipçisi bulunan Vanessa Bryant ile tanıştığında 17 yaşındaydı. Tanıştıktan 6 ay sonra Kobe Bryant'ın evlilik teklif ettiği Vanessa Bryant, 4 kız çocuğu sahibidir.

26 Ocak 2019 yılında hayatını kaybeden Kobe Bryant, 2015 yılında emekli olduğunda ailesi ile ilgili şu sözleri sarf etmişti;

"Tanrı'nın bir aile olarak bizim için neler sakladığını görmek beni çok heyecanlandırdı, şimdi bir bölüm kapanıyor ve yeni bölümler açılıyor"