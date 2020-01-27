Kobe Bryant’ın kızı Gianna Maria kaç yaşındaydı? Kobe – Vanessa Bryant kızları hakkında bilgiler

NBA tarihinin efsane isimlerinden bir tanesi, Black Mamba lakaplı Kobe Bryant hayatını kaybetti. Efsane basketbolcunun hayatını kaybettiği helikopter kazasında ölenlerden birinin de Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria olduğu doğrulandı. Kazada hayatını kaybeden diğer kişilerin isimleri henüz açıklanmadı. 41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın Gianna Maria-Onore Bryant, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant isminde dört çocuğu var.

GİANNA MARİA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Düşen helikopterde Gianna Maria-Onore Bryant'ın da olduğu doğrulandı. Kobe, kızıyla birlikte bir basketbol maçına gidiyordu. Kobe Bryant - Vanessa Laine çiftinin ikinci kız çocukları olan Gianna Maria-Onore, 1 Mayıs 2006 tarihinde dünyaya gelmişti. Babasının izinden giden Gianna Maria-Onore, basketbolcu olmak istiyordu. Genç yaşına rağmen yeteneği ile dikkat çeken Gianna, basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

KOBE BRYANT'IN KIZLARI VE YAŞLARI

Kobe Bryant'ın Vanessa Bryant ile evliliğinden 4 kız çocuğu bulunuyor.

Natallia Diamante Bryant (Doğum tarihi: 19 Ocak 2003)

Gianna Maria – Onore Bryant (Doğum tarihi: 2006)

Bianka Bella Bryant (Doğum tarihi: 2016)

Capri Kobe Bryant (Doğum tarihi: 2019)