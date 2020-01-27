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THY Avrupa Ligi maçlarında için saygı duruşu yapılacak

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda bu hafta oynanacak maçlarda, hayatını kaybeden basketbolcular ve Robert Archibald için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 27.1.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 22:20 ABONE OL
THY Avrupa Ligi maçlarında Kobe Bryant için saygı duruşu yapılacak

Avrupa Ligi'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, yaşamını yitiren basketbolcular ABD'li Kobe Bryant ve İskoç Robert Archibald'ın bu haftaki THY Avrupa Ligi 22. hafta maçları ile ULEB Avrupa Kupası son 16 turu 4. hafta karşılaşmaları öncesi yapılacak bir dakikalık saygı duruşuyla anılacağı belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile efsane haline gelen Kobe Bryant, dün ABD'de gerçekleşen helikopter kazasında, NBA'de Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Orlando Magic, Toronto Raptors ve İspanya'da Joventut Badalona, Unicaja Malaga gibi takımlarda oynayan Robert Archibald ise 25 Ocak'ta ABD'deki evinde hayatını kaybetmişti.

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THY Avrupa Ligi maçlarında Kobe Bryant için saygı duruşu yapılacak
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