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kimdir, kaç yaşında? ’ın eşi Vanessa Laine Bryant öldü mü, hayatta mı?

NBA tarihinin unutulmaz isimlerinden Black Mamba lakaplı helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından ortaya atılan iddialardan bir tanesi de efsane basketbolcunun eşinin de kazaya karışanların içerisinde yer aldığı yönünde. Kobe Bryant’ın tüm ölümü spor dünyası başta olmak üzere herkese yasa boğarken özellikle efsane ismin hayranları, Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Laine Bryant ve 4 kız çocuklarının helikopterin içerisinde yer alıp almadığını merak ediyor. öldü mü, yaşıyor mu söylentilerini yanıtladık.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 10:53 ABONE OL
Vanessa Bryant kimdir, kaç yaşında? Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Laine Bryant öldü mü, hayatta mı?

Dünyaca ünlü efsane basketbolcu , henüz 41 yaşında bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. İlk edinilen bilgilere göre düşen helikopterin içerisinde Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria Bryant da bulunuyordu. Efsane ismin sevenlere kazada başka kimlerin olduğunu, Kobe'nin eşi ve diğer kızlarının helikopterin içerisinde olup olmadığını merak ediyor.

Kobe Bryant öldü mü, Kobe Bryant ölüm sebebi ne araştırmaları spor dünyasını sarsan ölüm haberinin ardından araştırılmaya başladı. 41 yaşındaki efsane basketbolcu Kobe Bryant, Kaliforniya'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. 5 kişinin olduğu özel helikopterde Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant da vardı.

VANESSA BRYANT YAŞIYOR MU?

Kobe Bryant 2001 yılında Vanessa Laine Bryant ile evlendi. Eşi Vanessa Laine Bryant'ın düşen helikopterde olmadığı öğrenildi. Kobe Bryant'ın 4 tane çocuğu var.

KOBE BRYANT'IN KIZLARI VE YAŞLARI

Kobe Bryant'ın Vanessa Bryant ile evliliğinden 4 kız çocuğu bulunuyor.

  • Natallia Diamante Bryant (Doğum tarihi: 19 Ocak 2003)
  • Gianna Maria – Onore Bryant (Doğum tarihi: 2006)
  • Bianka Bella Bryant (Doğum tarihi: 2016)
  • Capri Kobe Bryant (Doğum tarihi: 2019)

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Vanessa Bryant kimdir, kaç yaşında? Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Laine Bryant öldü mü, hayatta mı?
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