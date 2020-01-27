Vanessa Bryant kimdir, kaç yaşında? Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Laine Bryant öldü mü, hayatta mı?

Dünyaca ünlü efsane basketbolcu Kobe Bryant, henüz 41 yaşında bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. İlk edinilen bilgilere göre düşen helikopterin içerisinde Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria Bryant da bulunuyordu. Efsane ismin sevenlere kazada başka kimlerin olduğunu, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant ve diğer kızlarının helikopterin içerisinde olup olmadığını merak ediyor.

Kobe Bryant öldü mü, Kobe Bryant ölüm sebebi ne araştırmaları spor dünyasını sarsan ölüm haberinin ardından araştırılmaya başladı. 41 yaşındaki efsane basketbolcu Kobe Bryant, Kaliforniya'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. 5 kişinin olduğu özel helikopterde Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant da vardı.

VANESSA BRYANT YAŞIYOR MU?

Kobe Bryant 2001 yılında Vanessa Laine Bryant ile evlendi. Eşi Vanessa Laine Bryant'ın düşen helikopterde olmadığı öğrenildi. Kobe Bryant'ın 4 tane çocuğu var.

KOBE BRYANT'IN KIZLARI VE YAŞLARI

Kobe Bryant'ın Vanessa Bryant ile evliliğinden 4 kız çocuğu bulunuyor.