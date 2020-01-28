Jordan’dan sonra en iyisi oydu

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile Dörtlü Final'deki olası eşleşmeler belli oldu. Ancak kura çekiminde konuşulan konuların başında Kobe Bryant'ın kızıyla birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmesi geliyordu. NBA kariyerinde Kobe ile defalarca karşı karşıya oynamış olan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da olayın şokunu yaşadığını belirterek,diye konuştu.