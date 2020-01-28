Jordan’dan sonra en iyisi oydu

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile Dörtlü Final'deki olası eşleşmeler belli oldu. Ancak kura çekiminde konuşulan konuların başında Kobe Bryant'ın kızıyla birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmesi geliyordu. NBA kariyerinde Kobe ile defalarca karşı karşıya oynamış olan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da olayın şokunu yaşadığını belirterek, "Rakip olmaktan gerçek anlamda keyif aldığım, insan olarak tanıdığım birisinin bu genç yaşta talihsiz bir şekilde ölüm haberini almak beni fazlasıyla üzdü. Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır. Onun yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak"
diye konuştu.
Kupa çeyrek final kuraları ise şu şekilde gerçekleşti: Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ. Dörtlü Final'deki olası eşleşmeler ise şu şekilde: Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes / Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka / Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma