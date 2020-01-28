Kobe unutulmaz

BUGÜN NELER OLDU

Dünya basketbol tarihinin efsane oyuncularından olan Kobe Bryant'ın trajik bir kaza sonucu çok erken aramızdan ayrılmış olması dolasıyla tüm basketbol camiasının başı sağolsun.Kendisine basketbola kattığı tüm güzellikler için şükranlarımı sunuyorum.Kobe Bryant gerçek anlamda bir efsane.Sadece basketbol değil tüm spor dünyasına ilham olmuştur.Haberi duyduğum zaman, inanamadım. Söyleyecek söz bulamıyorum.Ailesine başsağlığı diliyorum.Dualarım bu kazadan etkilenenlerle.