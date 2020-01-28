Kobe unutulmaz

ZAFER AKTAŞ:
Dünya basketbol tarihinin efsane oyuncularından olan Kobe Bryant'ın trajik bir kaza sonucu çok erken aramızdan ayrılmış olması dolasıyla tüm basketbol camiasının başı sağolsun. Kobe gerçekten 90'lı yılların başından emekli olana kadar tüm NBA'i domine etmiş, ortaya koyduğu müthiş mücadeleci ve yarışmacı karakteriyle herkesin saygısını kazanmış, genç basketbolculara örnek olmuş bir efsaneydi.
Kendisine basketbola kattığı tüm güzellikler için şükranlarımı sunuyorum.
CAN ALTINTIĞ:
Kobe Bryant gerçek anlamda bir efsane. Sadece sportif anlamda başarılarıyla değil, bir sporcunun fiziksel gelişiminin yanı sıra zihinsel olarak ne kadar gelişebileceğini gösteren bir karakterdi.
Sadece basketbol değil tüm spor dünyasına ilham olmuştur.
MANGOK MATHİANG:
Haberi duyduğum zaman, inanamadım. Söyleyecek söz bulamıyorum.
Basketbolun babalarından biri. Benim ve birçok kişi için hem büyük kahraman hem de yol göstericiydi.
Ailesine başsağlığı diliyorum.
Dualarım bu kazadan etkilenenlerle.