Avustralya Açık'ta Novak Djokovic, Milos Raonic'i 3-0 ile geçti ve yarı finalde Federer'in rakibi oldu. Djokovic, karşılaşma öncesi ve sonrasında Kobe Bryant için bir şeyler söylemek isterken duygularına ve gözyaşlarına hakim olamadı. Efsane isimle yakın arkadaş olduğu bilinen Sırp raket, Kobe Bryant'ın baş harfleri olan KB ve forma numaraları olan 8 ve 24'ün yer aldığı bir üstle maça çıktı.

Başarılı tenisçi maç sonunda röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve o anlar kameralara böyle yansıdı.