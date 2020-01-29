FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka liderliği garantiledi

Müsabakaya Triche ve Morgan'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakikasını 9-6 önde geçtiği ilk periyotta 9. dakika içinde Metecan Birsen'in basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 12-22. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 24-17 üstün tamamladı.
İkinci periyoda da etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 12 sayılık farka (41-29) ulaştığı devreyi 44-36 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda etkili oyununu devam ettiren Pınar Karşıyaka, 7,5 dakikalık bölümde potasında sadece 2 sayıya izin verirken, farkı 25'e yükseltti: 38-63. Kalan bölümde farkı 28 sayıya (40-68) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 73-48 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 96-73 galip ayrıldı.