Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

THY EuroLeague takımlarından Maccabi FOX Tel-Aviv, milli basketbolcu Scottie Wilbekin ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

THY EuroLeague takımlarından Maccabi FOX Tel-Aviv, milli basketbolcu Scottie Wilbekin ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

2018 yılında Darüşşafaka'dan İsrail ekibine transfer olan 26 yaşındaki gard, bu sezon THY EuroLeague'de 20 maça çıktı. 16.3 sayı ortalaması bulunan Scottie Wilbekin, ligde en yüksek skor ortalamasında 6. sırada yer alıyor. Ayrıca 157'de 69 dış atış isabeti bulunan Wilbekin, THY EuroLeague'in en çok 3 sayı kaydeden oyuncu olarak dikkat çekiyor.

YILLIK ÜCRETİ 1.5 MİLYON DOLAR

Yılda 1.5 milyon Dolar alan ve mevcut sözleşmesi 2020-21 sonunda sona erecek olan 1.88 boyundaki oyuncunun 1 milyon Dolar'lık sözleşme fesih bedeli bulunuyordu.



"ŞAMPİYONLUKLARA AÇIM"

Sözleşme yenilemesinin ardından açıklamalarda bulunan Scottie Wilbekin, "Sarı formayı 3 yıl daha giyeceği için çok mutluyum. Maccabi ile birlikte başarılara ve şampiyonluklara açım." ifadelerini kullandı. İsrail ekibinin Yunan başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise, Wilbekin hakkında, "Scottie'nin kadromuza liderlik etmeye devam edeceğinden ve hedeflerimizde yetenekleriyle bize yardımcı olacağından mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

