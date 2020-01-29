Ufuk Sarıca: Bahçeşehir Koleji'nin kupada tur yolunu açtığımız için mutluyuz

Ufuk Sarıca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakiplerinin bu organizasyonun en iyi kadrosuna sahip takımı olduğunu belirterek, müthiş bir müsabaka oynadıklarını söyledi. Gruptan lider çıkmayı başardıklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Turu daha önce garantilememize rağmen bu kadar yorucu yolculuğun üzerine sahada tüm enerjisini, tüm iyi niyetini koyan oyuncularımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu galibiyetle ayrıca kupadaki diğer Türk temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin kupada tur yolunu açtığımız için mutluyuz. Bu başarı, ortak bir başarı, bu seyahatin daha kolay geçmesini sağlayan sponsorumuz Pınar ailesine ve yönetim kurulumuza da teşekkür ederim."