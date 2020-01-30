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’a gelecekti’

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
‘Kobe Bryant Beşiktaş’a gelecekti’
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant ile ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. ABD'li oyuncunun NBA'deki lokavt döneminde Beşiktaş ile her konuda anlaştığını kaydeden Ataman, Kobe'nin Türkiye'de forma giymeyi istediğini ancak sponsorlardan dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ataman, ABD'li yıldızın ve kızının ölümünün çok acı olduğunu da ifade etti. Bu arada Kobe'nin Brooklyn bölgesinde bulunan Nike mağazasındaki ürünlerinin hayranları tarafından tüketildiği kaydedildi.
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‘Kobe Bryant Beşiktaş’a gelecekti’
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