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Larkin ‘Türkiye’ dedi

’in ABD’li yıldızı, A ’nda forma giyeceğini açıkladı

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Larkin ‘Türkiye’ dedi
Ve Shane Larkin'den beklenen haber geldi. Anadolu Efes'in ABD'li süper yıldızı, Instagram hesabından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını şu ifadelerle duyurdu: "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerjimi ve gücümü ortaya koyacağım."

VOLKAN ÜSTÜYILDIZ DİYOR Kİ
SHANE Larkin'in ne kalitesini ne de Milli Takım'a vereceklerini tartışmaya gerek yok. Larkin'in yanı sıra Ufuk Sarıca'nın elinde Scottie Wilbekin jokeri de olacak. Cedi (4 numara da oynayabilir) ve Furkan gibi iki genç yıldızımızı da düşünürsek uzun yıllar bizi taşıyacak bir iskelete sahip olduk. İki ve 5 numarada da alternatifler üretebilirsek olimpiyat elemelerinde iddialı hale gelebiliriz.
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