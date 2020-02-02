Larkin ‘Türkiye’ dedi

ÜSTÜYILDIZ

BUGÜN NELER OLDU

Ve Shane Larkin'den beklenen haber geldi. Anadolu Efes'in ABD'li süper yıldızı, Instagram hesabından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını şu ifadelerle duyurdu:SHANE Larkin'in ne kalitesini ne de Milli Takım'a vereceklerini tartışmaya gerek yok. Larkin'in yanı sıra Ufuk Sarıca'nın elinde Scottie Wilbekin jokeri de olacak. Cedi (4 numara da oynayabilir) ve Furkan gibi iki genç yıldızımızı da düşünürsek uzun yıllar bizi taşıyacak bir iskelete sahip olduk. İki ve 5 numarada da alternatifler üretebilirsek olimpiyat elemelerinde iddialı hale gelebiliriz.