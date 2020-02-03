Telekom ile 5G basketbol keyfi

Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko-Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattı.canlı maç yayınını Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta VR gözlükleri ile spor salonunda ve maçın içindeymiş gibi izledi. Önal,dedi.Türkoğlu ise tarihi bir olaya tanıklık ettikleri için herkes gibi heyecanlı olduğunu dile getirerek,şeklinde konuştu.Harika bir deneyimdi. İnsan kendisini yüzde yüz salonda hissediyor. Ses kalitesi ve görüntü harikaydı. Maçı her anıyla farklı farklı açılardan takip edebiliyorsunuz. Hatta bir ara F.Bahçe koçu Obradovic ile göz göze geldim. Kolumu uzatsam dokunacaktım. Heyecanı her anı ile dolu dolu yaşıyorsunuz. Bravo Türk Telekom...

BUGÜN NELER OLDU