Telekom ile 5G basketbol keyfi

Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko-Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,
canlı maç yayınını Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta VR gözlükleri ile spor salonunda ve maçın içindeymiş gibi izledi. Önal, "5G canlı yayın teknolojisiyle tuttuğunuz takımın maçlarını artık maça gitmeden canlı olarak izlemek mümkün olacak"
dedi.
TARİHİ BİR OLAY İZLEDİK
Türkoğlu ise tarihi bir olaya tanıklık ettikleri için herkes gibi heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Türk Telekom'u, teknolojiyi hayatımıza entegre etmekteki başarısı ve yatırımları için tebrik ediyorum"
şeklinde konuştu.
1 GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN: GİTTİM GÖRDÜM DENEDİM
Harika bir deneyimdi. İnsan kendisini yüzde yüz salonda hissediyor. Ses kalitesi ve görüntü harikaydı. Maçı her anıyla farklı farklı açılardan takip edebiliyorsunuz. Hatta bir ara F.Bahçe koçu Obradovic ile göz göze geldim. Kolumu uzatsam dokunacaktım. Heyecanı her anı ile dolu dolu yaşıyorsunuz. Bravo Türk Telekom...