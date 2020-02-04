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'in 23. haftasında Lider , ile karşılaşıyor. 19 galibiyeti bulunan temsilcimiz galibiyetine bir yenisini daha eklemek istiyor. Öte yandan CSKA Moskova ise liderliğe uzanabilmek için bu maçı almak zorunda. Temcilcimizin zorlu karşılaşmasının skor takibini sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 20:40 ABONE OL
CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'de yoluna emin adımlarla yürüyen lider Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşıyor.

1. PERİYOT SONUCU: CSKA MOSKOVA 16-25 ANADOLU EFES

2. PERİYOT OYNANIYOR

CSKA MOSKOVA 28 - 36 ANADOLU EFES

ANADOLU EFES 681. MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.

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CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI
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