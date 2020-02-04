CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'de yoluna emin adımlarla yürüyen lider Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşıyor.

1. PERİYOT SONUCU: CSKA MOSKOVA 16-25 ANADOLU EFES

2. PERİYOT OYNANIYOR

CSKA MOSKOVA 28 - 36 ANADOLU EFES

ANADOLU EFES 681. MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.