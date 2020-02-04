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MAÇ SONUCU 80 - 82

'in 23. haftasında lider , ile karşılaştı. Temsilcimiz zorlu karşılaşmayı 80-82 kazandı. Bu skorla Anadolu Efes Euroleague'de oynadığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin 22 sayıyla yıldızlaştı.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 21:54 ABONE OL
MAÇ SONUCU CSKA Moskova 80 - 82 Anadolu Efes

Ayrıntılar geliyor...

1. PERİYOT SONUCU: CSKA MOSKOVA 16-25 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: CSKA MOSKOVA 37-41 ANADOLU EFES
3. PERİYOT SONUCU: CSKA MOSKOVA 57-58 ANADOLU EFES
MAÇ SONUCU: CSKA MOSKOVA 80-82 ANADOLU EFES

ANADOLU EFES 681. MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.

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MAÇ SONUCU CSKA Moskova 80 - 82 Anadolu Efes
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