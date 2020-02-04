Son dakika haberi: Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazada görgü tanıklarının ses kayıtları paylaşıldı: Bulutların içindeydi!

Dünyanın en sevilen sporcuları arasında yer alan 'Black Mamba' lakaplı Kobe Bryant'ın trajik bir biçimde hayatını kaybetmesinden sonra başta eşi, çocukları, ailesi ve Los Angeles Lakers takımı taraftarları büyük bir hüzün yaşıyor. Bir nesile basketbolu sevdiren adam olan Kobe'nin kızı Gigi'nin de elim kazada hayatını kaybetmesi herkesi çok üzdü. Son dakika gelişmesine göre Los Angeles Polis Departmanı, 26 Ocak'taki helikopter kazası sonrasında 911'i arayan görgü tanıklarının ses kayıtlarını paylaştı.