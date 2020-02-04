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haberi: ve kızının öldüğü kazada görgü tanıklarının ses kayıtları paylaşıldı: Bulutların içindeydi!

26 Ocak günü hayatını kaybeden NBA tarihinin en önemli basketbolcuları arasında yer alan ve kızı Gianna'nın ölümünden sonra gelişmeleri yaşanıyor. Helikopter kazası sonrası olay yerinin yakınlarında kazayı görüp polisi arayan görgü tanıklarının ses kayıtları paylaşıldı. 4 farklı kişinin 911 kayıtları incelenirken görgü tanıklarından biri helikopterin havada aniden kaybolduğunu ve oldukça gürültülü bir sesle patladığını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazada görgü tanıklarının ses kayıtları paylaşıldı: Bulutların içindeydi!

Dünyanın en sevilen sporcuları arasında yer alan 'Black Mamba' lakaplı 'ın trajik bir biçimde hayatını kaybetmesinden sonra başta eşi, çocukları, ailesi ve Los Angeles Lakers takımı taraftarları büyük bir hüzün yaşıyor. Bir nesile basketbolu sevdiren adam olan Kobe'nin kızı Gigi'nin de elim kazada hayatını kaybetmesi herkesi çok üzdü. gelişmesine göre Los Angeles Polis Departmanı, 26 Ocak'taki helikopter kazası sonrasında 911'i arayan görgü tanıklarının ses kayıtlarını paylaştı.

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Son dakika haberi: Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazada görgü tanıklarının ses kayıtları paylaşıldı: Bulutların içindeydi!
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