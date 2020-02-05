Anadolu Efes’ten kaçış yok!

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında lider Anadolu Efes, en yakın takipçisi Rus ekibi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 yendi. İlk çeyreği 25-16 önde kapatan lacivertbeyazlılar, soyunma odasına 41-37 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte fark 1'e indi ama final periyoduna 58-57 önde gidenRus ekibiyle sahasındaki ilk maçı 1 sayı farkla 81-80 kaybeden lacivert-beyazlılar, rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.Dolomiti Enerqia Trento-Darüşşafaka Tekfen: 74-95, JDA Dijon-Beşiktaş Sompo Sigorta: 88-47, Gaziantep Basket-KK Mornar: 86-79.