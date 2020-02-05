CANLI | Zenit - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Rus temsilcisi Zenit'e konuk oluyor. TSİ 20.00'de başlayan ve Yubileyny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo, Milan Nedovic, Uros Nikolis hakem üçlüsü yönetiyor. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen ve play-off sınırıyla arasında sadece 1 galibiyet bulunan sarı-lacivertliler, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Zenit ise 7 galibiyetle 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta Zenit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son saniye basketiyle 84-81 galip gelmişti.

Avrupa'da 532. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına Zenit karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.