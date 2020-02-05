Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Kobe Bryant’ın kazasında ses kayıtları çıktı

’ın kazasında ses kayıtları çıktı

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Kobe Bryant’ın kazasında ses kayıtları çıktı
Los Angeles İtfaiye Merkezi, NBA'in efsane yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 acil servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı. Kazada 'garip' bir durum olduğunu gören kişilerin 911'i aradığı ve "Helikopter seslerini duydum. Sis içinde olduğu için helikopteri göremedim. Sonra 'Boom' diye bir ses çıktı. Helikopterin üzerimden geçtiğini duydum. Sonra büyük bir ses çıktı ve artık helikopterin sesi gelmiyordu" şeklinde ifadeler var.

Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreninin büyük ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kobe Bryant’ın kazasında ses kayıtları çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN