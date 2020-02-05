Kobe Bryant’ın kazasında ses kayıtları çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Los Angeles İtfaiye Merkezi, NBA'in efsane yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 acil servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı. Kazada 'garip' bir durum olduğunu gören kişilerin 911'i aradığı veşeklinde ifadeler var.Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreninin büyük ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi.