Kobe Bryant’ın kazasında ses kayıtları çıktı

Los Angeles İtfaiye Merkezi, NBA'in efsane yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 acil servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı. Kazada 'garip' bir durum olduğunu gören kişilerin 911'i aradığı ve "Helikopter seslerini duydum. Sis içinde olduğu için helikopteri göremedim. Sonra 'Boom' diye bir ses çıktı. Helikopterin üzerimden geçtiğini duydum. Sonra büyük bir ses çıktı ve artık helikopterin sesi gelmiyordu"
şeklinde ifadeler var.
Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreninin büyük ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi.