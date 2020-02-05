MAÇ ÖZETİ Zenit 68 - 73 Fenerbahçe Beko

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İLK ÇEYREK SONUCU: ZENIT 15 - 19 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: ZENIT 32- 41 FENERBAHÇE BEKO

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: ZENIT 50 - 53 FENERBAHÇE BEKO

MAÇ SONUCU: ZENIT 68 - 73 FENERBAHÇE BEKO

AVRUPA'DA 532. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına Zenit karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.