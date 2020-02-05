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96 - 65 (MAÇ SONUCU)

, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun 6. ve son hafta maçında 'ni 96-65 mağlup etti. Pınar Karşıyaka bu sonuçla grubunu namağlup lider tamamlarken Bahçeşehir Koleji, Avrupa'ya veda etti. İzmir ekibinde 23 sayı 12 ribaundla double double yapan Jordan Morgan galibiyetin mimarı oldu.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 5.2.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 21:58 ABONE OL
Pınar Karşıyaka 96 - 65 Bahçeşehir Koleji MAÇ SONUCU

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, bir diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji'ni 96-65 mağlup etti. Çeyrek finale kalmayı daha önce garantileyen Pınar Karşıyaka, grubu namağlup lider tamamlarken, Bahçeşehir Koleji ise 3. sırada yer alarak elendi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji karşısında Pınar Karşıyaka, Metecan, Morgan ve Taylor'ın basketleriyle 4. dakikada 8-8 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde farkı 8 sayıya kadar (23-15) çıkaran Bahçeşehir Koleji, periyodu 23-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda M'Baye ve Crocker'ın sayılarıyla 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 12. dakika içinde 29-23 üstünlük kurdu. Karşılaşmada 32-32 eşitliği yakalayan Bahçeşehir Koleji, 38-36 öne geçmesine rağmen devre 42-42 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyodun başında 8-0'lık seri yakalayan ve 50-42 öne geçen ev sahibi ekip, aradaki farkı açtığı periyodu 16 sayı farkla 68-52 üstün bitirdi.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka müsabakadan 96-65 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Juozas Barkauskas (Litvanya), Nir Meirson (İsrail)

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Triche 12, Metecan Birsen 13, M'Baye 8, Morgan 23, Crocker 14, Kennedy 2, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım 7, Onuralp Bitim 5, Arca Tülüoğlu

Bahçeşehir Koleji: Golden 2, Hardy 12, Jones 8, Hadi Özdemir, Mathiang 18, Johnson 10, Thomas Akyazılı 3, Clark 6, Alper Özcan 2, Doğan Şenli 4

1. Periyot: 18-23

Devre: 42-42

3. Periyot: 68-52

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Pınar Karşıyaka 96 - 65 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU)
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