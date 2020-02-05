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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Zenit Fenerbahçe Beko canlı yayın kanalı

THY 'nin 23. hafta karşılaşmasında temsilcimiz , Rusya deplasmında 'e konuk olacak. 10 galibiyet/12 mağlubiyetlik performansıyla 9. sırada yer alan Obradoviç'in öğrencileri, Zenit deplasmanında mutlak galibiyet için parkede yer alacak. Rus temsilcisi Zenit de kendi seyircisi önünde Fenerbahçe Beko'yu devirerek son sıralardan kurtulmak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen Euroleague karşılaşması yaklaştıkça, 'Zenit Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Zenit Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canl izlenecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 16:35 ABONE OL
Zenit Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Zenit Fenerbahçe Beko canlı yayın kanalı

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden olan Fenerbahçe Beko, 23. hafta karşılaşmasında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon istediğini bulamayan ve sallantılı bir performans ortaya koyan sarı lacivertlilerde, Zenit karşılaşması büyük önem arz ediyor. Obradoviç'in öğrencileri mutlak galibiyet için parkede yer alacak. Ev sahibi ekibi de kendi seyircisi önünde Fenerbahçe Beko'ya mağlubiyet yaşatmak istiyor. Peki, Zenit Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bazı bilgiler...

ZENİT FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında, Zenit ile Fenerbahçe Beko, St. Petersburg kentinde Yubileyny Spor Sarayı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

AVRUPA'DA 532. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına yarın Zenit karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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