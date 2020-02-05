Zenit Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Zenit Fenerbahçe Beko canlı yayın kanalı

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden olan Fenerbahçe Beko, 23. hafta karşılaşmasında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon istediğini bulamayan ve sallantılı bir performans ortaya koyan sarı lacivertlilerde, Zenit karşılaşması büyük önem arz ediyor. Obradoviç'in öğrencileri mutlak galibiyet için parkede yer alacak. Ev sahibi ekibi de kendi seyircisi önünde Fenerbahçe Beko'ya mağlubiyet yaşatmak istiyor. Peki, Zenit Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bazı bilgiler...

ZENİT FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında, Zenit ile Fenerbahçe Beko, St. Petersburg kentinde Yubileyny Spor Sarayı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

AVRUPA'DA 532. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına yarın Zenit karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.