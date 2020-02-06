THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 24. maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Christos Christodoulou, Emilio Perez, Sergio Silva hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Ligde çift maç haftasında Rusya'da CSKA Moskova'yı 82-80 yenen lacivert-beyazlılar, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Anadolu Efes, ligde son 8 maçını da kazanmayı bildi.
Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.
Avrupa'da 682. maç
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkıyor.
Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.