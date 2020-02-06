Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor

'nde , 'ı konuk ediyor

'nde lider , Litvanya ekibi 'ı konuk ediyor. Lige oynadığı 23 maçta 20 galibiyet alan Anadolu Efes son 15 maçının 14'ünde sahadan galip ayrılarak Litvanya ekibi ise 9 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 19:22 ABONE OL
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 24. maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Christos Christodoulou, Emilio Perez, Sergio Silva hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Ligde çift maç haftasında Rusya'da CSKA Moskova'yı 82-80 yenen lacivert-beyazlılar, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Anadolu Efes, ligde son 8 maçını da kazanmayı bildi.

Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.

Avrupa'da 682. maç

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN