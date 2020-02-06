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Türk basketbolunun acı kaybı! hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu () ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı hayatını kaybetti.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 6.2.2020 23:20 ABONE OL
Türk basketbolunun acı kaybı! Nur Gencer hayatını kaybetti

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem TBF'de genel koordinatörlük ve genel sekreterlik görevlerini yürüten Gencer, Türk basketbolunun önemli kulüplerinde de idareci olarak hizmet verdi. 72 yaşında hayatını kaybeden Gencer, ayrıca FIBA Teknik Komiseri ve FIBA Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi olarak da görev yaptı.

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Türk basketbolunun acı kaybı! Nur Gencer hayatını kaybetti
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