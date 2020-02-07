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, ’le otomatiğe bağladı

THY Avrupa Ligi’nde Zalgiris’i de deviren , üst üste 9. galibiyetini alarak rekor kırdı. 24 sayıyla rakibi çökertti

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Anadolu Efes, Shane Larkin’le otomatiğe bağladı
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes fırtınası esmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 yendi ve üst üste 9. galibiyetini alarak rekor kırdı. Toplamda 21. galibiyetini elde eden temsilcimiz liderliğini sürdürdü. Zalgiris, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodu 20-19 önde bitirdi. İkinci periyot da çekişmeli geçti ve konuk takım soyunma odasına 40-43 üstün gitti. İkinci yarıda toparlanan Efes, Larkin'in sayılarıyla 35. dakikada skor avantajını ele geçirdi: 73-71. Kalan bölümde taraftarının desteğini de alan temsilcimiz karşılaşmayı 96-91 kazandı. 24 sayı kaydeden Shane Larkin, yine maça damga vurdu.
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Anadolu Efes, Shane Larkin’le otomatiğe bağladı
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