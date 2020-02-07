Anadolu Efes, Shane Larkin’le otomatiğe bağladı

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes fırtınası esmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 yendi ve üst üste 9. galibiyetini alarak rekor kırdı. Toplamda 21. galibiyetini elde eden temsilcimiz liderliğini sürdürdü.İkinci periyot da çekişmeli geçti ve konuk takım soyunma odasına 40-43 üstün gitti. İkinci yarıda toparlanan Efes, Larkin'in sayılarıyla 35. dakikada skor avantajını ele geçirdi: 73-71. Kalan bölümde taraftarının desteğini de alan temsilcimiz karşılaşmayı 96-91 kazandı.