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Lakers Rockets maçında kazanan konuk ekip!

'de gecenin maçında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan karşılaşma konuk ekip Rockets'ın 121-111'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından Batı Konferansı'nda lider Los Angeles Lakers 38 galibiyette kalırken, Rockets karşılaşmanın ardından 33 galibiyetle 4. sıraya yükseldi.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 16:12 ABONE OL
Lakers Rockets maçında kazanan konuk ekip!

NBA'de gecenin en çok merak edilen karşılaşmasında Los Angeles Lakers Staples Center'da Houston Rockets'ı konuk etti. Lebron James ve Anthony Davis ikilisine karşı James Harden - Russell Westbrook ikilisinin karşılaştığı maçta kazanan 121 - 111 ile konuk ekip oldu.

Anthony Davis 40 dakika sahada kaldığı maçta 32 sayı, 13 rebound ve 3 asistlik katkı sağlarken Lebron James 36 dakika sahada kaldı ve Lakers adında 18 sayı, 9 rebound'luk katkı sağladı.

Houston Rockets'ta Russell Westbrook 37 dakika sahada kalırken 41 sayı, 8 rebound ve 5 asistle mücadele etti. Harden ise 35 dakika sahada kalırken 14 sayı 7 rebound ve 7 asist üretti.

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Lakers Rockets maçında kazanan konuk ekip!
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