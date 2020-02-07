NBA'de gecenin en çok merak edilen karşılaşmasında Los Angeles Lakers Staples Center'da Houston Rockets'ı konuk etti. Lebron James ve Anthony Davis ikilisine karşı James Harden - Russell Westbrook ikilisinin karşılaştığı maçta kazanan 121 - 111 ile konuk ekip oldu.

Anthony Davis 40 dakika sahada kaldığı maçta 32 sayı, 13 rebound ve 3 asistlik katkı sağlarken Lebron James 36 dakika sahada kaldı ve Lakers adında 18 sayı, 9 rebound'luk katkı sağladı.

Houston Rockets'ta Russell Westbrook 37 dakika sahada kalırken 41 sayı, 8 rebound ve 5 asistle mücadele etti. Harden ise 35 dakika sahada kalırken 14 sayı 7 rebound ve 7 asist üretti.