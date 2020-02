NBA All Star kadroları belli oldu! 2020 NBA All Star kadrosunda kimler var? İşte Giannis ve LeBron’un takımları

NBA All Star kadroları belli oldu mu? Her yıl Şubat ayında yapılan orgizasyonda Doğu ve Batı takımlarının karması karşı karşıya gelirken, çeşitli gösterilerde bu etkinlikte yer alıyor. Bu maçta oynayacak oyuncuların ilk 5'i internet üzerinden oylama ile seçilirken, diğer 14 All-Star oyuncu takımların koçları tarafından seçilir. Peki, bu sene NBA ALL Star kadrosunda kimler bulunuyor? Bu yıl Chicago'da düzenlenecek NBA All-Star'da, pazar akşamı oynanacak büyük maç için Giannis Antetokounmpo ile LeBron James, takımları için oyuncularını canlı yayında seçti.

NBA ALL STAR KADROLARI BELLİ OLDU! 2020 NBA ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Halk oylamasında en çok oyu alan LeBron James, ilk 5 seçiminde önceliğe sahip olurken, yedeklerin seçiminde ise ilk hak Giannis Antetokounmpo'daydı. İki oyuncunun kurdukları takımlar şu şekilde:

LeBron'un Takımı;

İlk 5

Los Angeles Lakers – Kaptan | Lebron James

Los Angeles Lakers | Anthony Davis

Los Angeles Clippers | Kawhi Leonard

Dallas Mavericks | Luka Doncic

Houston Rockets | James Harden

YEDEKLER

Portland Trail Blazers | Damian Lillard

Philadelphia 76ers | Ben Simmons

Denver Nuggets | Nikola Jokic

Boston Celtics| Jayson Tatum

Oklahoma City Thunder | Chris Paul

Houston Rockets | Russell Westbrook

Indiana Pacers | Domantas Sabonis

Giannis'in Takımı;

İlk 5

Milwaukee Bucks, Kaptan | Giannis Antetokounmpo

Philadelphia 76ers | Joel Embiid

Toronto Raptors | Pascal Siakam

Boston Celtics | Kemba Walker

Atlanta Hawks | Trae Young

YEDEKLER

Miami Heat | Bam Adebayo

Miami Heat | Jimmy Butler

Utah Jazz | Donovan Mitchell

Utah Jazz | Rudy Gobert

Milwaukee Bucks | Khris Middleton

Toronto Raptors | Kyle Lowry

New Orleans Pelicans | Brandon Ingram