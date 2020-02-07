NBA All Star kadroları belli oldu! 2020 NBA All Star kadrosunda kimler var? İşte Giannis ve LeBron’un takımları

NBA All Star kadroları belli oldu mu? Her yıl Şubat ayında yapılan orgizasyonda Doğu ve Batı takımlarının karması karşı karşıya gelirken, çeşitli gösterilerde bu etkinlikte yer alıyor. Bu maçta oynayacak oyuncuların ilk 5'i internet üzerinden oylama ile seçilirken, diğer 14 All-Star oyuncu takımların koçları tarafından seçilir. Peki, bu sene NBA ALL Star kadrosunda kimler bulunuyor? Bu yıl Chicago'da düzenlenecek NBA All-Star'da, pazar akşamı oynanacak büyük maç için Giannis Antetokounmpo ile LeBron James, takımları için oyuncularını canlı yayında seçti.
Halk oylamasında en çok oyu alan LeBron James, ilk 5 seçiminde önceliğe sahip olurken, yedeklerin seçiminde ise ilk hak Giannis Antetokounmpo'daydı. İki oyuncunun kurdukları takımlar şu şekilde:
LeBron'un Takımı;
İlk 5
Los Angeles Lakers – Kaptan | Lebron James
Los Angeles Lakers | Anthony Davis
Los Angeles Clippers | Kawhi Leonard
Dallas Mavericks | Luka Doncic
Houston Rockets | James Harden
YEDEKLER
Portland Trail Blazers | Damian Lillard
Philadelphia 76ers | Ben Simmons
Denver Nuggets | Nikola Jokic
Boston Celtics| Jayson Tatum
Oklahoma City Thunder | Chris Paul
Houston Rockets | Russell Westbrook
Indiana Pacers | Domantas Sabonis
Giannis'in Takımı;
İlk 5
Milwaukee Bucks, Kaptan | Giannis Antetokounmpo
Philadelphia 76ers | Joel Embiid
Toronto Raptors | Pascal Siakam
Boston Celtics | Kemba Walker
Atlanta Hawks | Trae Young
YEDEKLER
Miami Heat | Bam Adebayo
Miami Heat | Jimmy Butler
Utah Jazz | Donovan Mitchell
Utah Jazz | Rudy Gobert
Milwaukee Bucks | Khris Middleton
Toronto Raptors | Kyle Lowry
New Orleans Pelicans | Brandon Ingram