Ve Shane Larkin artık bizden biri

EFES'TEN

Ve beklenen haber geldi; Shane Larkin artık Türk vatandaşı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in 27 yaşındaki yıldız oyuncusunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığı belirtildi. Bu karardan sonra gözler A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'ya çevrildi. Sarıca 15 Ocak'ta'a verdiği röportajda Larkin'in vatandaşlık işlemlerinin bitmesini beklediğini vesöylemişti.Yıldız oyuncu ligde ise kurallar gereği ancakolarak görev yapabilecek.2 Ekim 1992 doğumlu Shane Larkin, Miami Üniversitesi'nde kolej kariyerini yaptıktan sonra 2013 NBA Seçmeleri'nde 1. tur 18. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi. Hemen Dallas Mavericks'le takas edilen Larkin, ilk NBA maçına 18 Kasım 2013'te Philadelphia karşısında çıktı, 3 sayı, 3 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Sırasıyla N.Y.Knicks ve Brooklyn Nets formaları da giyen Larkin, 11 Nisan 2016'da Washington'a attığı 20 sayı ile kariyer rekoru kırdı. 2016'da Avrupa'ya adım atan Larkin, Baskonia'da bir sezon oynadıktan sonra Boston Celtics için NBA'e geri döndü. Larkin, 26 Temmuz 2018'de Anadolu Efes ile anlaştı ve geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynanan final ile ligde kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Yıldız oyuncu, bu sezon attığı 49 sayı ile Avrupa Ligi rekorunu da kırdı.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Larkin'in TC vatandaşlığı işlemlerinin bitmesiyle ilgili olarak A Spor'a şunları söyledi: "Hem bize hem de Anadolu Efes'e hayırlı olsun. Shane Larkin'in şu ana kadar ülkemizde gerekli saygıyı gördüğüne inanan birisiyim. Vermiş olduğu karardan sonra ona olan ilgi, alaka ve saygı daha da artacaktır. İnşallah Şubat'ta ve Şubat'tan sonra oynanacak maçlarda Larkin'i Milli Takım formasıyla göreceğiz. İsim değişikliğini ise hiç konuşmadık. Önümüzdeki günlerde bu mevzuyu konuşuruz. Ama bildiğim kadarıyla artık isim değiştirme zorunluluğu yok."Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Larkin konusunda Milli Takım'a destek vereceklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası elemeleri oynayan hiçbir milli takımda NBA ve Avrupa Ligi oyuncuları kadroya çağrılmıyor. Ancak biz her zaman Milli Takım'a destek olduk. Şimdi de Larkin dahil 5 oyuncumuzu 21 Ocak'taki Bayern maçı sonrası direkt Münih'ten İsveç'e yollayacagız. Kadroda olup az süre alan Doğuş, Buğrahan ve Tolga'yı Bayern maçında kullanmayıp, kadroya 2 genç takım oyuncusunu alacağız" diye konuştu.