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'nin acı günü!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından ve şu an menajerliği görevini yürüten 'nin babası hayatını kaybetti. Baba de oğlu gibi eski basketbolcuydu. Haluk Tunçeri, Ay-yıldızlı formanın yanı sıra; , , Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer almıştı.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 9.2.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 11:24 ABONE OL
Kerem Tunçeri'nin acı günü!

A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri vefat etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesiyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacaktır. Hatice Tunçeri'nin eşi ve Kemal Tunçeri ile Kerem Tunçeri'nin babası olan Haluk Tunçeri, Ay-yıldızlı formanın yanı sıra; Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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Kerem Tunçeri'nin acı günü!
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