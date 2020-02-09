NBA'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Los Angeles Lakers, deplasmanda bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve Batı'da son sırada bulunan Golden State Warriors'ın konuğu oldu. Başa baş geçen karşılaşmada kazanan 125-120'lik skorla konuk ekip Los Angeles Lakers oldu.

Lakers'a galibiyeti getiren isimlerin başında Anthony Davis geldi. Yıldız pivot, 35 dakika sahada kaldığı mücadelede 27 sayı 10 rebound ve 4 asistle oynadı. Lakers'ın bir diğer süperstarı Lebron James ise karşılaşmayı 22 sayı 11 asist ve 8 rebound ile mücadele etti.

Lakers'ta Avery Bradley de galibiyetin mimarlarından oldu. Bradley, 21 sayı 4 rebound ve 2 asistle mücadele etti.

Ev sahibi Golden State Warriors'ta Andrew Wiggins ve Marquese Chriss'in performansları galibiyete yetmedi. Wiggins 24 sayı ile oynarken, Chriss 26 sayı ile maçı tamamladı.