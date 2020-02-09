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Lakers Warriors karşısında da kazandı! Golden State Warriors 120 - 125

'de gecenin maçında deplasmanda Golden State Warriors'ın rakibi oldu. Karşılaşma Lakers'ın 125-120 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers galibiyet sayısını 39'a çıkarttı. Aynı konferansta son sırada bulunan Golden State ise 12 galibiyette kaldı.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 15:18 ABONE OL
Lakers Warriors karşısında da kazandı! Golden State Warriors 120 - 125 Los Angeles Lakers

NBA'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Los Angeles Lakers, deplasmanda bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve Batı'da son sırada bulunan Golden State Warriors'ın konuğu oldu. Başa baş geçen karşılaşmada kazanan 125-120'lik skorla konuk ekip Los Angeles Lakers oldu.

Lakers'a galibiyeti getiren isimlerin başında Anthony Davis geldi. Yıldız pivot, 35 dakika sahada kaldığı mücadelede 27 sayı 10 rebound ve 4 asistle oynadı. Lakers'ın bir diğer süperstarı Lebron James ise karşılaşmayı 22 sayı 11 asist ve 8 rebound ile mücadele etti.

Lakers'ta Avery Bradley de galibiyetin mimarlarından oldu. Bradley, 21 sayı 4 rebound ve 2 asistle mücadele etti.

Ev sahibi Golden State Warriors'ta Andrew Wiggins ve Marquese Chriss'in performansları galibiyete yetmedi. Wiggins 24 sayı ile oynarken, Chriss 26 sayı ile maçı tamamladı.

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Lakers Warriors karşısında da kazandı! Golden State Warriors 120 - 125 Los Angeles Lakers
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