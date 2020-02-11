Depreme karşı el ele verdiler

Birleşmiş Milletler'in belirlediği "17 Küresel Kalkınma Amacı"nın 11. Maddesi olan "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları"
doğrultusunda kurulan UNITAR'ın (Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü) Türkiye temsilcisi CIFAL İstanbul'la ortak çalışmalara başlayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü,
Fenerbahçe BEKO maçı öncesinde ve maç esnasında hem tribündeki hem de ekran başındaki izleyicileri deprem konusunda bilinçlendirdiği etkinlikler gerçekleştirdi.
SPONSORLAR KOLLARI SIVADI
Bahçeşehir Koleji'nin sponsoru HDI Sigorta maçı tribünden takip eden taraftarlarına deprem çantalarına koymaları için el fenerleri hediye etti.
Aynı zamanda takımın giyim sponsoru Playoff Tekstil, özel olarak hazırladığı "Yaşam Üçgeni''
bilgisinin yer aldığı eğitici tişörtleri salona gelen tüm taraftarlarına dağıtarak katkıda bulundu.
ÖĞRENCİLER İÇİN FARKLI MİZANSENLER HAZIRLANDI
Bahçeşehir Koleji sporcuları, maç önü seremonisinde ise farkındalık yaratmak amacıyla Fenerbahçeli oyunculara deprem çantası armağan etti. Maçın çeyrek ve devre aralarında farklı mizansen ve danslarla deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiği de hatırlatıldı. Maça gelen öğrenciler, kulübün bir başka sponsoru Staedtler'in organize ettiği boyama etkinliğiyle keyifli dakikalar yaşadı.
HASILAT ELAZIĞ'A GÖNDERİLECEK
Daha önce de Anadolu Efes müsabakasında benzer bir projeye imza atan mavi-kırmızılı kulüp, sezon başından itibaren depreme yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanılan son Elazığ depreminden sonra ilk müsabakaları olan Galatasaray Doğa Sigorta maçının gelirini de Elazığ'da yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayan Bahçeşehir Koleji'nin, Fenerbahçe Beko müsabakasının tribün hasılatı da depremzedelere
ulaştırılmak üzere Elazığ'a iletilecek.