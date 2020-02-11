Depreme karşı el ele verdiler

Birleşmiş Milletler'in belirlediği "17 Küresel Kalkınma Amacı"nın 11. Maddesi olandoğrultusunda kurulan UNITAR'ın (Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü) Türkiye temsilcisiFenerbahçe BEKO maçı öncesinde ve maç esnasında hem tribündeki hem de ekran başındaki izleyicileri deprem konusunda bilinçlendirdiği etkinlikler gerçekleştirdi.Bahçeşehir Koleji'nin sponsoru HDI Sigorta maçı tribünden takip eden taraftarlarınaAynı zamanda takımın giyim sponsoru Playoff Tekstil, özel olarak hazırladığıbilgisinin yer aldığı eğitici tişörtleri salona gelen tüm taraftarlarına dağıtarak katkıda bulundu.Bahçeşehir Koleji sporcuları, maç önü seremonisinde ise farkındalık yaratmak amacıyla Fenerbahçeli oyunculara deprem çantası armağan etti. Maçın çeyrek ve devre aralarında farklı mizansen ve danslarla deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiği de hatırlatıldı. Maça gelen öğrenciler, kulübün bir başka sponsoru Staedtler'in organize ettiği boyama etkinliğiyle keyifli dakikalar yaşadı.Daha önce de Anadolu Efes müsabakasında benzer bir projeye imza atan mavi-kırmızılı kulüp, sezon başından itibaren depreme yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanılan son Elazığ depreminden sonra ilk müsabakaları olan Galatasaray Doğa Sigorta maçının gelirini de Elazığ'da yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayanulaştırılmak üzere Elazığ'a iletilecek.

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