Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe Beko’nun rakibi Türk Telekom

Beko’nun rakibi

Türkiye Kupası’nda ’yı deviren , ’ya 30 sayı fark atan ile ’de eşleşti

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Türk Telekom
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom ile Teksüt Bandırma'yı 100- 70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e yükseldi ve birbirlerine rakip oldu. Türk Telekom, iyi başladığı müsabakanın ilk periyodunu 17-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Karşıyaka, eşitliği yakaladı ve soyunma odasına 27-27'lik skorla gidildi. Wiltjer'in sayılarıyla tekrar öne geçen Türk Telekom 3. periyodu 41-38, maçı da 62-56 galip tamamladı. Fenerbahçe Beko ise ilk periyodu 22-22 biten maçta, soyunma odasına 46-32 önde gitti. Maç boyunca zorlanmayan Kanarya, 3. çeyreği 79-52 üstün tamamladı. Parkeden 100-70 galip ayrılan sarı-lacivertliler, yarın 20.30'da Türk Telekom ile karşılaşacak. Diğer müsabaka ise 17.30'da Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Türk Telekom
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN