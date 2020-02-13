Fenerbahçe Beko’nun rakibi Türk Telekom

BUGÜN NELER OLDU

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom ile Teksüt Bandırma'yı 100- 70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e yükseldi ve birbirlerine rakip oldu. Türk Telekom, iyi başladığı müsabakanın ilk periyodunu 17-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Karşıyaka, eşitliği yakaladı ve soyunma odasına 27-27'lik skorla gidildi.Fenerbahçe Beko ise ilk periyodu 22-22 biten maçta, soyunma odasına 46-32 önde gitti.Parkeden 100-70 galip ayrılan sarı-lacivertliler, yarın 20.30'da Türk Telekom ile karşılaşacak. Diğer müsabaka ise 17.30'da Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynanacak.