MAÇ SONUCU Indiana Pacers 118 - 111 Milwaukee Bucks

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Milwaukee Bucks'ta Donte DiVincenzo'nun 19, Khris Middleton'ın 17 ve Ersan İlyasova'nın 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

35 say, 7 ribaund ile oynayan T.J. Warren, 19'da 16 gibi etkili bir şut yüzdesiyle oynadı ve karşılaşmanın yıldızı oldu. Ev sahibi ekipte 17 sayı,13 asist ile double double yapan Malcolm Brogdon galibiyete önemli katkıda bulundu. 15 sayı, 8 ribaund ile oynayan Damontas Sabonis, 14 sayı, 10 ribaund ile double double'a imza atan Myles Turner ve 13'er sayılık katkı veren Victor Oladipo, Jeremy Lamb ikilisi çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

ERSAN'IN 12 SAYISI YETMEDİ

Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun oynamadığı Milwaukee Bucks'ta, kenardan gelen Donte DiVincenze 19 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Khris Middleton'ın 17, Eric Bledsoe'nun 15 ve temsilcimiz Ersan İlyasova'nın 12 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 116-112

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 101-91

New York Knicks-Washington Wizards: 96-114

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks:118-111

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 111-104

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 130-111

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106

Utah Jazz-Miami Heat: 116-101

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 116-120