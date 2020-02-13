MAÇ SONUCU Indiana Pacers 118 - 111 Milwaukee Bucks

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Milwaukee Bucks'ta Donte DiVincenzo'nun 19, Khris Middleton'ın 17 ve Ersan İlyasova'nın 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
35 say, 7 ribaund ile oynayan T.J. Warren, 19'da 16 gibi etkili bir şut yüzdesiyle oynadı ve karşılaşmanın yıldızı oldu. Ev sahibi ekipte 17 sayı,13 asist ile double double yapan Malcolm Brogdon galibiyete önemli katkıda bulundu. 15 sayı, 8 ribaund ile oynayan Damontas Sabonis, 14 sayı, 10 ribaund ile double double'a imza atan Myles Turner ve 13'er sayılık katkı veren Victor Oladipo, Jeremy Lamb ikilisi çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.
ERSAN'IN 12 SAYISI YETMEDİ
Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun oynamadığı Milwaukee Bucks'ta, kenardan gelen Donte DiVincenze 19 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Khris Middleton'ın 17, Eric Bledsoe'nun 15 ve temsilcimiz Ersan İlyasova'nın 12 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Detroit Pistons: 116-112
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 101-91
New York Knicks-Washington Wizards: 96-114
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks:118-111
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 111-104
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 130-111
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106
Utah Jazz-Miami Heat: 116-101
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 116-120