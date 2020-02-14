Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta | CANLI İZLE

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başladı.

Anadolu Efes'i devirerek yarı finale çıkan Darüşşafaka Tekfen ile Ankara temsilcisi Tofaş'ı eleyerek yarı finale gelen Galatasaray Doğa Sigorta, finale çıkabilmek için parkede kozlarını paylaşıyor.

YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.