Shane Larkin kimliğini aldı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Doğuş Balbay'ın da katıldığı törende yeni kimliğini Bakan Kasapoğlu'nun elinden alan 27 yaşındaki oyun kurucu şunları söyledi: "2. senem Türkiye'de, burası da evim gibi. Böyle bir fırsat yakaladığım için, bu formayı giyeceğim için çok mutlu ve gururluyum.
Teşekkür ediyorum."
İŞLEM TAMAM...
Bakan Kasapoğlu ise sosyal medyadaki açıklamasında, "Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlanan basketbolcu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını teslim ettik"
dedi.