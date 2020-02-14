Shane Larkin kimliğini aldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Doğuş Balbay'ın da katıldığı törende yeni kimliğini Bakan Kasapoğlu'nun elinden alan 27 yaşındaki oyun kurucu şunları söyledi:Teşekkür ediyorum."Bakan Kasapoğlu ise sosyal medyadaki açıklamasında,dedi.