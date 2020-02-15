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iki uzatmada kazandı

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Boston Celtics iki uzatmada kazandı
NBA'DE All-Star arasından önceki son maçta Boston Celtics normal süresi 114- 114 biten maçta iki uzatma sonunda Los Angeles Clippers'ı 141-133 yendi. Normal sürenin sonunda Kemba Walker, ilk uzatmanın sonunda da Jayson Tatum maç toplarından yararlanamadı ve oyun iki kez uzadı. Tatum'un 39 sayıyla en skorer isim olduğu Celtics'te, Marcus Smart 31 sayı üretti. Gordon Hayward, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Karşılaşmanın devre arasında yapılan duyuru ile Kevin Garnett'ın formasının sezon içinde onurlandırılarak emekli edileceği paylaşıldı.
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Boston Celtics iki uzatmada kazandı
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