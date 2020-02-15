Boston Celtics iki uzatmada kazandı

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NBA'DE All-Star arasından önceki son maçta Boston Celtics normal süresi 114- 114 biten maçta iki uzatma sonunda Los Angeles Clippers'ı 141-133 yendi. Normal sürenin sonunda Kemba Walker, ilk uzatmanın sonunda da Jayson Tatum maç toplarından yararlanamadı ve oyun iki kez uzadı. Tatum'un 39 sayıyla en skorer isim olduğu Celtics'te, Marcus Smart 31 sayı üretti. Gordon Hayward, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Karşılaşmanın devre arasında yapılan duyuru ile Kevin Garnett'ın formasının sezon içinde onurlandırılarak emekli edileceği paylaşıldı.