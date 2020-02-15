Finalin adı Darüşşafaka-F.Bahçe Beko

SOLGAR Vitamin Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, ikinci yarıda üstünlüğü eline aldığı karşılaşmada Galatasaray'ı 85-71 yenerek finale yükseldi. Daçka'da Kartal Özmızrak maçı 25 sayı,7 asistle tamamlayarak galibiyetin en etkili ismi oldu. İlk periyodu 20-13, devreyi de 38-37 önde tamamlayanyenilgiye engel olamadı. Sonucu belirleyen etkenlerden biri de üç sayı performansları oldu. Daçka 27 denemede 12, G.Saray ise 28 denemede sadece 6 üç sayılık basket atabildi.TÜRKİYE Kupası'nda diğer yarı final müsabakasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup etti. İlk periyodu Türk Telekom 23-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte F.Bahçe, Melih Mahmutoğlu ile sayı üretse de savunmada rakibine engel olamadı ve soyunma odasına 48-45 yenik gitti. Sarı-lacivertliler, hızlı hücumlarla üçüncü periyotta eşitliği sağladı: 69-69. Dördüncü çeyreğin ilk 4 dakikası iki takım da sayı üretemedi. F.Bahçe, Sloukas ve Kalinic ile bulduğu sayılarla mücadeleyi 83-81 kazandı.

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