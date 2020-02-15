Finalin adı Darüşşafaka-F.Bahçe Beko

Kartal Özmızrak galibiyeti getirdi
SOLGAR Vitamin Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, ikinci yarıda üstünlüğü eline aldığı karşılaşmada Galatasaray'ı 85-71 yenerek finale yükseldi. Daçka'da Kartal Özmızrak maçı 25 sayı, (5/6 iki sayı, 5/9 üç sayı)
7 asistle tamamlayarak galibiyetin en etkili ismi oldu. İlk periyodu 20-13, devreyi de 38-37 önde tamamlayan G.Saray, ikinci yarıda Harrison dışında hücumda alternatif üretemeyince
yenilgiye engel olamadı. Sonucu belirleyen etkenlerden biri de üç sayı performansları oldu. Daçka 27 denemede 12, G.Saray ise 28 denemede sadece 6 üç sayılık basket atabildi.
Sonradan açıldı mutlu sona ulaştı
TÜRKİYE Kupası'nda diğer yarı final müsabakasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup etti. İlk periyodu Türk Telekom 23-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte F.Bahçe, Melih Mahmutoğlu ile sayı üretse de savunmada rakibine engel olamadı ve soyunma odasına 48-45 yenik gitti. Sarı-lacivertliler, hızlı hücumlarla üçüncü periyotta eşitliği sağladı: 69-69. Dördüncü çeyreğin ilk 4 dakikası iki takım da sayı üretemedi. F.Bahçe, Sloukas ve Kalinic ile bulduğu sayılarla mücadeleyi 83-81 kazandı. Yarın 17.00'de oynanacak final mücadelesi A Spor'dan canlı yayınlanacak.